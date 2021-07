Inter, Biasin: “Nandez-Bellerin? Solo uno. Ma c’è un terzo nome che ora è possibile”

Questi gli aggiornamenti da Fabrizio Biasin sul futuro della fascia destra: occhio al terzo incomodo oltre a Nandez e Bellerin

Anche Fabrizio Biasin conferma l'indiscrezione lanciata poco fa da SportMediaset: l'Arsenal ha aperto al prestito senza obbligo di riscatto per Hector Bellerin. E così ha fatto anche il Cagliari per Nahitan Nandez e ora è questo il piano dell'Inter per la fascia destra: "La, definiamola, “tecnica della doppia esca” ha funzionato: Cagliari e Arsenal hanno aperto al prestito (poco) oneroso per Nandez e Bellerin. L’Inter ne prenderà solo uno, ma attenzione al terzo incomodo (molto più difficile ma non più impossibile): Dumfries".