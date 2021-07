Inter, obiettivo Dumfries a destra. Questa la straripante statistica del terzino

Dal suo arrivo al PSV nella stagione 2018/19, Denzel Dumfries è il difensore che ha sia segnato il maggior numero di reti che servito più assist in Eredivisie

Tra Bellerin e Nandez, c'è sempre Denzel Dumfries nel mirino dell'Inter per rinforzare la fascia destra. L'esterno olandese, che ha impressionato nell'Europeo con la maglia Orange, è infatti in rotta con il PSV Eindhoven, ma al momento il suo prezzo è ancora troppo alto. Ciò è dovuto anche a questa statistica svelata da Opta, che rende il classe '96 uno dei migliori terzini dell'Eredivisie: "Dal suo arrivo al PSV nella stagione 2018/19, Denzel Dumfries è il difensore che ha sia segnato il maggior numero di reti (13) che servito più assist (14) in Eredivisie. Straripante".