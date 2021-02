BILD – Il Bayern prova a dare fastidio all’Inter. I bavaresi piombano su Agoumé

Il club tedesco monitora i giocatori per la prossima stagione e tiene d'occhio anche il centrocampista dell'Inter in prestito allo Spezia

Il Bayern inizia a programmare il futuro e la prossima stagione. Il club bavarese ha messo nel mirino i possibili rinforzi e tra i giocatori annotati sul taccuino c'è anche un centrocampista dell'Inter: Lucien Agoumé. Il francese, in prestito allo Spezia dove si sta mettendo in luce agli ordini di Italiano, piace al Bayern che potrebbe muoversi in estate per il suo cartellino.