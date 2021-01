Cecere: “Agoumé vuole l’Inter, parliamo del rinnovo. Gravillon? Vedremo quando…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Crescenzo Cecere, noto agente di mercato, ha parlato così di Lucien Agoume, centrocampista classe 2002 dell’Inter in prestito allo Spezia: “Noi siamo gli intermediari e referenti in Italia. Il ragazzo sta facendo bene, sia noi che il suo agente siamo contenti di aver scelto lo Spezia. Con l’Inter stiamo discutendo del rinnovo, vedremo… vogliamo mettere nero su bianco. Il ragazzo tiene molto ai nerazzurri, ha voglia di tornare all’Inter: è il suo obiettivo”.

Gravillon brilla in Francia al Lorient.

“Sta disputando un ottimo campionato in Francia. Mercoledì ha segnato un gol che vale doppio in una sfida salvezza. Ha avuto delle richieste ma è contento e vuole proseguire l’avventura in Francia. Poi vedremo quando sarà il momento del riscatto dall’Inter”.