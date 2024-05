(Bloomberg)

"Sebbene gli obblighi del Milan nei confronti di Elliott all’epoca costituissero la maggior parte del debito del club, anche nel caso in cui Oaktree dovesse cancellare il suo debito in cambio della proprietà dell’Inter, il club avrebbe altre passività in sospeso. Ciò include 415 milioni di euro in obbligazioni ad alto rendimento vendute dal club a investitori istituzionali, con scadenza all'inizio del 2027. Tali obbligazioni sono emesse da Inter Media and Communication SpA, una società veicolo che ospita i diritti di trasmissione e di sponsorizzazione dell'Inter. Il flusso di cassa costante derivante da tali entrate ripaga innanzitutto gli obblighi nei confronti degli obbligazionisti, prima di riversarsi al resto del gruppo".