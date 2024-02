Guai in vista per Thomas Zilliacus, l'imprenditore finlandese che recentemente ha espresso il suo interesse per l'acquisizione delle quote dell'Inter

Guai in vista per Thomas Zilliacus, l'imprenditore finlandese che recentemente ha espresso il suo interesse per l'acquisizione delle quote di maggioranza dell'Inter. Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, è stato emesso un mandato d'arresto a Singapore nei suoi confronti: Zilliacus "sarebbe ricercato per il suo presunto coinvolgimento nel rilascio di dichiarazioni fuorvianti da parte della Yuuzoo, una società che in precedenza dirigeva nella città-stato", ha dichiarato la polizia nella giornata di oggi.