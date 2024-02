L'imprenditore, come ha dichiarato al Manchester Evening News, non sta attualmente valutando investimenti in Premier League perché concentrato sull'acquisto del club nerazzurro. Intanto Steven Zhang deve prendere in fretta una decisione cruciale. Infatti il 20 maggio scadrà il termine ultimo per restituire a Oaktree il prestito ottenuto nel 2021. Al momento il presidente nerazzurro sembra intenzionato a rifinanziare il prestito. La mossa di Zilliacus potrebbe far cambiare le carte in tavola? Questo lo sapremo a breve.