CorSera – Bobo TV, si litiga: problemi di trasmissione. “I motivi dietro la separazione”

“Sono stati una tribù che balla, ora hanno smesso persino di seguirsi sui social. A luglio con mogli e fidanzate erano saliti su un jet privato per volare a Formentera e festeggiare i 50 anni di Vieri. Ora che la Bobo Tv è diventata il palcoscenico esclusivo di colui che l’ha inventata, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sono usciti di scena. Venerdì Vieri aveva spiazzato i fan sintonizzati sulla trasmissione in onda su Twitch annunciando che da quel momento in video sarebbe andato da solo, ringraziando perciò Adani, Cassano e Ventola per la collaborazione fino a quel momento. «Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi».