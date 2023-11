Inter matura, ma lo è anche Inzaghi. Calhanoglu super. I numeri ora parlano chiaro

Hakan è sempre più indispensabile per questa squadra e lo ha dimostrato anche contro i bergamaschi. Rigore battuto con estrema freddezza e tanta corsa. Il suo passaggio illuminante per Darmian è stato un colpo di magia che ha risvegliato l'Inter che nei primi 25' soffriva la pressione a tutto campo della squadra di Gasperini. La prima delle trasferte 'terribili' è andata in archivio, adesso i nerazzurri avranno davanti un'altra trasferta, quella di Champions contro il Salisburgo. Vincere in Austria garantirebbe il passaggio agli ottavi e darebbe modo a Inzaghi di gestire i suoi uomini nelle ultime due partite del girone. Per l'Inter arriva un'altra trasferta da vincere, ma per questa squadra niente è impossibile.