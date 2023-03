Bosnia, Dzeko: “Con l’Inter gioco ogni tre giorni, non mi voglio fermare ora”

Edin Dzeko ha risposto alla convocazione della Bosnia per i prossimi impegni di qualificazione ad Euro 2024. Si comincia subito con la gara casalinga con l'Islanda, come sottolineato dall'attaccante dell'Inter in conferenza stampa al fianco del suo CT: "È importante iniziare il girone di qualificazione con un buon risultato. Abbiamo 10 partite davanti a noi e ogni punto è molto importante. Vogliamo iniziare con una vittoria, ma dobbiamo dare il massimo sul campo. La vittoria ci darebbe fiducia in vista delle prossime partite e ridurrebbe la pressione. Siamo pronti, vedremo cosa succederà. Il fatto che io sia qui a 37 anni dimostra quanto significhi per me la Nazionale. Molti a quest'età si ritirano, io non voglio questo. Nell'Inter gioco ogni tre giorni e non voglio fare una pausa durante queste due settimane.