Bremer, il giorno della verità: oggi incontro Inter-Torino, c’è ancora distanza

Le due dirigenze faranno nuovamente il punto della situazione sul difensore brasiliano, con la Juventus in agguato

Fabio Alampi

Il futuro di Gleison Bremer verrà definito nel giro di pochi giorni: è questa la sensazione ormai diffusa, partendo dal vertice in programma oggi tra Inter e Torino e dalla presenza all'orizzonte sempre più invadente della Juventus. Un incontro che, come scrive Tuttosport, potrà dire molto sulle possibilità di vedere il nerazzurro in maglia nerazzurra:

"Un appuntamento per ribadire una pole position idealmente acquisita nel corso dei mesi grazie soprattutto all'ok dato dal diretto interessato, un incontro per evitare che la Juventus possa mettere la freccia. Oggi l'Inter proverà a mettere le mani su Gleison Bremer, il centrale brasiliano del Torino, individuato già sul finire del 2021 come rinforzo principale per il reparto arretrato. Grazie a questo lungo corteggiamento, l'Inter ha ottenuto il sì del difensore che anche negli ultimi giorni, sui social, ha fatto capire di vedersi presto nerazzurro. Tra il dire e il fare, però, come insegna il vecchio adagio, c'è di mezzo il mare che in questo caso ha i colori bianconeri della Juventus, pronta a inserirsi fra Inter e Torino per provare a strappare Bremer e farne l'erede di Matthijs De Ligt".

"La distanza fra la richiesta del Torino e l'offerta dell'Inter è ancora ampia, ma il summit di oggi, nelle speranze nerazzurre, servirà proprio per trovare la quadra. Cairo parte da 40 milioni, ma forte dei vari interessamenti, punta a strappare qualcosa in più, anche se al tempo stesso ha promesso a Bremer di non tirare troppo la corta e venire incontro ai suoi desideri. Si aspetta però che l'Inter alzi la proposta di inizio mese di 30 milioni circa, bonus compresi. I nerazzurri lo sanno e sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni fissi (con la formula del prestito con obbligo), che potrebbero salire fino a 32-33, più bonus e il cartellino del giovane Casadei (valutato 7-8 milioni). Marotta vorrebbe tenere un diritto di recompra sul Primavera campione d'Italia, il Torino per farlo, potrebbe però chiedere una cifra più alta per Bremer".