Inter, oggi primo incontro col Torino per Bremer: la Juve prova il sorpasso

La corsa a Gleison Bremer entra nel vivo. Dopo settimane di dialoghi, l' Inter oggi scoprirà le carte nell'incontro con il Torino. Il difensore brasiliano resta una priorità dei nerazzurri, che però ora deve fare attenzione all'inserimento della Juventus, che vorrebbe il classe 1997 al posto di De Ligt, in partenza direzione Bayern Monaco.

Se da una parte la cessione di Skriniar al PSG non è stata ancora completata, dall'altra la Juve ora ha molto cash in mano alla luce dell'addio del difensore olandese classe 1999. L'Inter può contare sul sì di Bremer, che ha già accettato la proposta dei nerazzurri da 3,5 milioni di euro a stagione per cinque anni.