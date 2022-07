Bremer, è sempre più Inter: il like (nerazzurro) del brasiliano sa di fumata bianca

A volte basta un like per confermare le voci di mercato e per dare ancora più concretezza al futuro. E' anche il caso di Gleison Bremer

A volte basta un like per confermare le voci di mercato e per dare ancora più concretezza al futuro. E' anche il caso di Gleison Bremer, che si è lasciato scappare proprio un like a una vignetta di un noto caricaturista che lo ritrae in maglia nerazzurra. Un nuovo muro per l'Inter, Bremer è pronto allo sbarco a Milano. E i social, in questo caso, non mentono. Ecco il post: