FCIN1908 – Bremer, fumata bianca in arrivo: fissato l’incontro decisivo tra i due club

La lunga rincorsa dell’Inter verso Gleison Bremer è vicina al termine. Negli ultimi giorni sono proseguiti i contatti tra le parti (come testimoniato anche dalle immagini raccolte da Fcinter1908.it) e l’entourage del giocatore ha lavorato per ridurre definitivamente la distanza tra la richiesta del Torino (circa 40 milioni) e l’offerta dell’Inter (30 milioni). Il tentativo è riuscito e presto il ragazzo potrà finalmente coronare il suo sogno di vestire la maglia nerazzurra.

Secondo quanto risulta a Fcinter1908.it, infatti, ad inizio settimana è in programma un incontro tra club alla ricerca dell’intesa definitiva, che dovrebbe arrivare a circa 35 milioni, includendo i bonus e il trasferimento in granata del giovane Casadei (sul quale l’Inter preme per mantenere il diritto di recompra).