Zhang, via alla missione rinnovi: blindati in 5. Programmati Brozovic, Conte e dirigenza

Con l'arrivo in Italia del presidente dell'Inter, il club nerazzurro chiuderà i rinnovi già definiti e a fine stagione tratterà gli altri

Suning non lascia l'Inter, anzi la proprietà cinese vuole dare continuità al progetto a breve tornerà il presidente Steven Zhang per programmare il futuro. E a trattare i rinnovi per blindare i giocatori più importanti. Il primo sarà quello di Lautaro Martinez, con cui si tratta ormai da tempo e nonostante il cambio di entourage non ci saranno problemi: il Toro firmerà fino al 2024 con uno stipendio di 4,5 milioni circa a stagione. Poi sarà il turno di Bastoni, anche per lui prolungamento apparecchiato, Barella, De Vrij e D'Ambrosio.