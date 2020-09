BILD – Mercato Inter, per Brozovic il Bayern si chiama fuori: “Non ha abbastanza qualità”

Marcelo Brozovic è uno dei giocatori in uscita dall’Inter. Il club nerazzurro, per accontentare le richieste di Conte, deve prima vendere e valuta eventuali offerte per il regista croato. Al momento, però, non ci sono offerte concrete per Brozovic. Sulle sue tracce sembrava esserci il Bayern, ma il club bavarese si è chiamato ufficialmente fuori.

Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, non ci sarebbe nessuna trattativa per il centrocampista dell’Inter. Secondo il Bayern il croato non avrebbe abbastanza qualità per giocare nel centrocampo di Flick.