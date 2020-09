Brozovic, posizione netta dell’Inter. Il messaggio agli agenti è una sentenza senza appello

Nel mezzo delle trattative per i colpi in entrata, si inseriscono anche gli affari in uscita, con nomi anche illustri. Il mercato dell‘Inter resta molto intenso. Fra i nomi in primo piano c’è Marcelo Brozovic, uno di quelli che può garantire cospicue entrate alla società. Il centrocampista croato non rientra più nel progetto tecnico di Conte, fatto che è stato ribadito anche all’entourage del giocatore ieri. Una posizione netta che rappresenta una sentenza senza appello per il futuro:

“Ieri è stato ribadito all’entourage di Marcelo Brozovic che il croato non è più centrale nel progetto. In tal senso, nonostante le smentite di rito, resta viva la pista che porta al Monaco, ma il club del Principato non si è spinto più in là di un’offerta di un prestito con diritto di riscatto. Viste queste promesse, al momento, provare la scalata per arrivare a N’Golo Kanté (ma pure a Thomas Partey) appare difficilmente percorribile in assenza di almeno una cessione pesante, in tal senso il pensiero corre pure a Milan Skriniar“, si elgge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)