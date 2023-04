In Croazia – Brozovic, spunta il Newcastle: i 35 milioni chiesti dall’Inter non spaventano

Dopo le voci sul Paris Saint-Germain, dalla Croazia arriva la notizia di un tentativo in arrivo da parte del Newcastle: secondo Sportske Novosti, il club inglese è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione, a maggior ragione se dovesse riuscire a conquistare la qualificazione in Champions League. La ricchissima proprietà saudita dei Magpies non intende lesinare sugli investimenti, ragion per cui la vlautazione da 35 milioni di euro fissata dall'Inter per Brozovic non rappresenterebbe di certo un problema.