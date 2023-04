Sport – Inter, si riattiva lo scambio Kessié-Brozovic. In ballo anche un difensore

Dopo il viaggio del ds dell'Inter Piero Ausilio a Barcellona continuano le voci sulle trattative di mercato tra i due club. In particolare è tornata di moda l'idea di uno scambio tra i due centrocampisti Brozovic e Kessié. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Sport, Inter e Barcellona avrebbero riattivato i contatti per questo scambio. Tutto dipende da cosa deciderà di fare il club spagnolo.

Ausilio ha chiesto durante il colloquio una lista dei giocatori fuori dal progetto del Barcellona, in particolare l'Inter è alla ricerca di rinforzi per la difesa. I difensore in uscita dal club bluugrana sono Lenglet, Umtiti ed Eric Garcia. L'unica opzione percorribile è quella di Umtiti. Piace anche Jordi Alba, ma l'operazione è impossibile per via dell'ingaggio del giocatore.