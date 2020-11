Bucchioni: “Eriksen via, non c’è altra strada. Inter, c’è un’idea da applausi”

Momento davvero complicato per l’Inter, sconfitta senza colpo ferire in Champions League e in grande difficoltà a livello di gioco e idee. Tanto che i tifosi e alcuni addetti ai lavori hanno ipotizzato l’esonero di Antonio Conte. Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha fatto il punto nel suo editoriale per TMW: “Allegri è libero, sarebbe forse l’uomo giusto in questo momento, uno capace di dare equilibrio a tutto, ma forse Zhang oltre ai soldi da spendere, ha in testa anche un altro calcio?

Fosse per Marotta tutta sarebbe più semplice, ma il momento economico è durissimo per tutti. Forse non resta che cercare di recuperare Conte, magari intervenendo nel mercato di gennaio oramai vicinissimo. Eriksen deve andar via, non c’è altra strada. L’idea dello scambio con Isco è da applausi, ma ci sono i margini per un’operazione del genere? Servirebbe un difensore veloce nel breve, si può imbastire qualche scambio? Sarebbe necessario anche un vice Lukaku, un Giroud piace sempre?”, ha concluso.