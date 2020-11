Eriksen pronto a lasciare l’Inter a gennaio: apertura totale. “Isco o Xhaka? Ecco la verità”

Quattro minuti che sembrano ormai sancire la fine del rapporto tra l’Inter e Christian Eriksen. Il danese, già stanco del mancato utilizzo da parte di Antonio Conte, ieri è dovuto entrare nel finale di una partita già finita da un pezzo con nessuna possibilità di dimostrare qualcosa. E l’addio, scrive Calciomercato.com, è pressoché certo: “Di mezzo c’è una società che lo ha voluto fortemente un anno fa al punto da trattarlo per due mesi interi, ora pronta ad ascoltare offerte e valutare scambi.

Sì, perché l’idea delle scorse settimane sta diventando certezza: Eriksen è pronto a fare le valigie e lasciare Milano già da gennaio, senza aspettare l’estate. Questo è lo scenario pronto se arrivasse davvero la proposta giusta. La realtà è che scambi in fase avanzata non ce ne sono, né per Xhaka né per Isco che non è stato al centro di alcun dialogo tra Inter e Real Madrid fino ad ora. Insomma, non si lavora su quest’asse per Eriksen ma c’è la totale apertura a salutarsi al più presto. Perché Christian è infelice, quei quattro minuti in Champions saranno forse un amaro biglietto d’addio”, si legge.