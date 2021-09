Bucchioni: “Inter ceduta entro fine anno. PIF in pole e avrebbe già chiuso se…”

Così il giornalista sul futuro dell'Inter: "Soltanto una cosa potrebbe impedire la vendita, l’interesse del governo cinese a mantenere la proprietà"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha dato importanti aggiornamenti sul futuro societario dell'Inter. Sono infatti attesi, secondo il collega, importanti sviluppi nelle prossime settimane. "Da qualche giorno in ambienti finanziari non soltanto italiani è tornata a circolare con insistenza la voce di una imminente cessione dell’Inter che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. In pole position per l’acquisto ci sarebbe il fondo sovrano Pif dell’Arabia Saudita che ha in portafoglio investimenti per circa 400 miliardi di euro e che già nella primavera scorsa aveva avanzato la sua candidatura. L’Inter ha già un debito di 275 milioni di euro contratto con il fondo americano Oaktree. Ed è evidente che nessuno mollerà agli arabi tanto facilmente. Tanto più che investire nel calcio italiano in questo momento è visto dai fondi americani come una grande opportunità.