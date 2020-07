Bucchioni: “Inter, Conte ha scelto l’uomo ideale in mezzo. Possibili due sacrifici”

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato del mercato nerazzurro. Queste le sue parole: “L’uomo ideale per il centrocampo dell’Inter è Kantè, primo nome della lista di Conte. Il contatto c’è stato e la richiesta degli inglesi ritenuta eccessiva: sessanta milioni. Marotta però sta tessendo la sua tela, aspetta avendo anche altri obiettivi. Intanto sta cercando di chiudere una estenuante trattativa con Cellino per Tonali e non molla Kumbulla. C’è poi da tenere Sanchez. Ma aspettiamoci sorprese, la rosa sarà rivisitata e nessuna meraviglia se poi alla fine dovesse essere sacrificato anche un big come Brozovic, ma anche Skriniar non fa impazzire Conte”.