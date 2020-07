Europa League, Sanchez in lista. Contatti Inter-United: “La sensazione è che Marotta…”

Continuano i contatti tra Inter e Manchester United per il possibile trasferimento a titolo definitivo in nerazzurro di Alexis Sanchez. Anche ieri, come riportato dal Corriere dello Sport, i dialoghi tra i due club sono proseguiti. La sensazione, sostiene il quotidiano, è che un sacrificio alla fine verrà fatto dalla dirigenza nerazzurra:

“L’Inter metterà in lista anche Sanchez nonostante al momento abbia la certezza di poterlo schierare solo nell’ottavo contro il Getafe. Allo United farebbe comodo risparmiare i 55-60 milioni lordi di stipendio che deve al Niño Maravilla fino al 2022, ma al tempo stesso, soprattutto se dovrà corrispondergli una buonuscita come chiede il calciatore, pretende che l’Inter paghi il cartellino e che non lo abbia gratis. Da lunedì l’affare entrerà nel vivo e la logica porta a pensare che Marotta e Ausilio un sacrificio lo faranno“.

(Fonte: Corriere dello Sport)