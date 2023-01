C.t. Slovacchia: “Skriniar gioca in un grande club. Un consiglio? Non credo sia…”

In casa Inter tiene banco il futuro di Milan Skriniar . Il difensore sembra ormai destinato a giocare per il Psg, resta solo da capire se già da gennaio o a partire dalla prossima estate. Francesco Calzona, c.t. della Slovacchia, non si sbilancia sul futuro del giocatore. "Milan è un giocatore di altissimo livello mondiale. Gioca regolarmente per un grande club che ha l'ambizione di vincere ogni singola competizione. Il fatto che abbia vinto un altro trofeo (la Supercoppa, ndr) non ha bisogno di commenti speciali. Basta congratularsi".

"Non tutti possono diventare capitani dell'Inter. Milan dimostra di meritare di indossare la fascia anche in un club del genere. Lo conferma con le sue prestazioni in campo. Un consiglio? Non credo sia giusto che io dica cosa sia buono per il futuro di Milan. Prenderà sicuramente una decisione che sarà giusta per lui e la sua famiglia. Non è bene valutare le cose quando non si conoscono tutte le circostanze. Ripeto solo che non è giusto dare consigli in questa situazione. Milan è un ragazzo ragionevole e prenderà sicuramente la decisione giusta".