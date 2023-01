Skriniar, ultima notte a San Siro? Questa la novità delle ultime ore. L’Inter non fa sconti

Stasera l'Inter scenderà in campo dove affronterà l'Empoli. Chiaro che gli occhi di tutti saranno puntati su Milan Skriniar che sembra ormai destinato a lasciare Milano. "L’ammiccare del tecnico francese Cristophe Galtier lo ha chiarito, bisogna solo decidere se trasferirsi già a gennaio o farlo dopo il 30 giugno", sottolinea la Gazzetta dello Sport . "In questo contesto, la dirigenza nerazzurra deve aggrapparsi a un po’ di sano realismo: esaurita ogni possibile trattativa, è il momento di medicare l’emorraggia, limitare i danni. Per ogni evenienza, è stato già fissato il prezzo di circa 20 milioni: non sono ammessi sconti per accompagnarlo subito verso la Ville Lumière. La novità, però, è che il club dell’emiro del Qatar adesso sta veramente pensando di anticipare i tempi del blitz milanese: lo sfizio in difesa possono toglierselo già a gennaio".

"Sul caso Skriniar negli ultimi tempi il club francese ha giocato come il gatto col topo. Ha sempre saputo di aver in pugno lo slovacco e di poterlo arruolare comodamente a parametro zero grazie a uno stipendio da quasi 9 milioni, ormai utopia per le casse nerazzurre. A cambiare lo scenario, però, è la voglia di Galtier di aggiungere un puntello nella difesa a 3, soprattutto in vista della doppia sfida da far tremare i polsi col Bayern negli ottavi di Champions. E lo slovacco, da parte sua, ha scelto Parigi anche per guardare negli occhi alla pari le altre big del Continente".