Inter, rivoluzione attacco: caccia al secondo colpo, corsa a due e nome nuovo

L’Inter, la prossima estate, vivrà un’autentica rivoluzione nel reparto offensivo. Molto, ovviamente, dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez. El Toro è cercato con insistenza dal Barcellona, che potrebbe presentare un’offerta irrinunciabile all’Inter. Un’offerta da 150 milioni di euro complessivi.

I nerazzurri, però, saluteranno quasi certamente anche Alexis Sanchez, che tornerà al Manchester United. E allora è caccia al secondo colpo in attacco, al di là dell’eventuale big per sostituire Lautaro.

I profili

L’Inter da tempo a individuato il profilo giusto in Mertens, in scadenza di contratto col Napoli. Il belga non ha ancora deciso il suo futuro, perché da un lato vorrebbe chiudere la carriera sotto il Vesuvio, ma finora non ha trovato l’accordo con De Laurentiis e il richiamo del connazionale Lukaku è forte. Altro parametro zero, Giroud del Chelsea, è l’altro profilo che viene seguito, anche se le quotazioni sono in ribasso. Non è da escludere però che l’Inter punti su un profilo più giovane: per esempio la scorsa settimana un osservatore nerazzurro era all’Olimpico per seguire in Roma-Gent l’attaccante Jonathan David, canadese classe 2000, autore in stagione di ben 22 reti in 37 gare. Il Gent ha rifiutato una proposta del Porto di 6 milioni, ne vuole 20-25.

(Tuttosport)