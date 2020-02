Transfermarkt: “Inter, scout all’Olimpico per Jonathan David”. Il Gent chiede cifra choc

L’Inter guarda al presente e, soprattutto al futuro. I nerazzurri, riporta il noto portale Transfermarkt, avrebbero messo gli occhi su Jonathan David, attaccante del Gent e della nazionale canadese classe 2000. Questo quanto risulta al sito, che riporta come un osservatore dei nerazzurri fosse presente giovedì sera all’Olimpico per visionarlo: “”Senza dubbio: Jonathan è pronto per il prossimo passo”, così Nick Mavromaras, agente del ragazzo, in un’intervista a Het Laatste Nieuws. “Il Gent lo ha lanciato, ha fatto molto per lui. Capisco che vorrebbero tenerlo a lungo, ma Jonathan vuole fare carriera. Il campionato belga è fantastico per i giovani giocatori, ma il momento dell’addio è vicino e sarà in estate”. E i nerazzurri sono solo in cima alla lista delle pretendenti che annovera anche il Borussia Dortmund, l’Arsenal, l’Ajax, il Bayer Leverkusen, il Manchester United, il Porto, il Lione e l’Everton.

“Il suo obiettivo è quello di giocare per uno dei primi cinque club del mondo. (…) Ma per ora dobbiamo rimanere modesti. Il passo successivo della sua carriera non deve essere troppo grande”. Michel Louwagie, direttore sportivo dei belgi, ha confermato di aver già rifiutato un’offerta in tal senso: “A gennaio c’era un’offerta record sul tavolo, ma l’abbiamo rifiutata. Il nostro obiettivo è quello di tenere insieme questa squadra, anche dopo l’estate. Abbiamo prorogato il contratto di David fino al 2023 per una buona ragione. […] Non lasceremo andare un giocatore come lui per 25 milioni“. Marotta e colleghi sono avvisati”, conclude Transfermarkt.