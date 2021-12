Cagliari, giorni tormentati: Nandez spera nel via libera, Inter alla finestra

Situazione caldissima in Sardegna: il centrocampista uruguaiano spera di poter finalmente approdare a Milano

L'Inter e Nahitan Nandez. Un accostamento partito da lontano, un apprezzamento reciproco che non è ancora sfociato nell'approdo a Milano del jolly uruguaiano, una pista che sembrava tramontata dopo l'inutile pressing della scorsa estate sul Cagliari. Una pista che, tuttavia, potrebbe riaprisi: in Sardegna sono giorni caldissimi, con la squadra impantanata nelle zone basse della classifica e con la dirigenza rossoblu che ha annunciato epurazioni immediate. Una situazione incandescente, che potrebbe avere conseguenze anche su Nandez: l'Inter è alla finestra, in attesa di capire se ci saranno sviluppi.

Tutto, secondo La Gazzetta dello Sport, rimane comunque legato al futuro del connazionale Vecino: "Da tempo si parla delle uscite di Sanchez e Vidal, ma la partenza più gettonata è quella di Matias Vecino. Esclusa la soluzione Napoli, prendono consistenza le voci di un passaggio in prestito al Genoa, lasciando all'uruguaiano la scelta di impegnarsi (o meno) con i rossoblù a più lungo termine. Con questi presupposti torna di moda, allora, il nome di Nahitan Nandez, già in estate accostato ai nerazzurri. A Cagliari sono giorni tormentati, possibile un ribaltone al mercato di riparazione. E il centrocampista tuttofare spera che questa volta Giulini gli dia il via libera in prestito, vale a dire alle condizioni prospettate da Marotta a luglio inoltrato. Se questa operazione andasse in porto Inzaghi si assicurerebbe un jolly da lui molto stimato".