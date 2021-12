Inter, Vecino in uscita: esclusa la soluzione Napoli, spunta l’ipotesi Genoa

Il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, può anticipare il suo addio ai nerazzurri

Gennaio è ormai dietro l'angolo, e di conseguenza anche il mercato invernale. L'Inter capolista, come più volte ribadito da Marotta e Ausilio, difficilmente potrà operare in entrata. A meno che qualcuno dei calciatori attualmente in rosa non decida di fare le valigie: a tal proposito le luci sono tutte su Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano non ha nascosto il suo malumore per il suo scarso utilizzo in questa prima parte di stagione, nonostante la stima che Inzaghi gli ha ribadito a più riprese. In scadenza di contratto a giugno, l'ipotesi di un suo addio anticipato è tutt'altro che da escludere.