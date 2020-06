CorSera – Inter, per lo scudetto c’è un grande alleato. Male la difesa, ma il vero problema è…

Dopo il successo sulla Sampdoria, l’Inter deve battere il Sassuolo per avvicinarsi a Juve e Lazio e continuare la rincorsa scudetto. Nonostante gli infortuni a centrocampo, la ripartenza fa ben sperare la squadra di Conte: “L’Inter ha mostrato una condizione fisica superiore agli avversari – scrive il Corriere della Sera -, un gioco convincente, un Eriksen in crescita e la coppia Lukaku-lautaro tornata a segnare“.

A favorire la rimonta dei nerazzurri c’è un grande alleato, il calendario: “Niente scontri diretti nelle prossime sette partite (poi ci sarà la Roma), all’andata nello stesso filotto di gare mise insieme sei vittorie su sette“.

I precedenti col Sassuolo spaventano la squadra di Conte: “L’Inter non riesce a batterlo a San Siro dal settembre 2014, da allora soltanto pareggi e dolori. Come se non bastasse è la squadra contro cui ha perso il 54 per cento delle sfide in campionato, solo con la Juve è andata peggio (57%)“.

La difesa preoccupa i nerazzurri, mentre l’attacco rappresenta una certezza: “Nelle 15 partite da gennaio a oggi, tra serie A, Coppa Italia e Europa League, soltanto due volte l’inter è uscita senza subire gol, con Udinese e Ludogorets. Se la difesa, comunque la terza migliore del campionato con 25 reti al passivo e che oggi potrebbe non essere guidata da De Vrij ma da Ranocchia, non riesce più a chiudere la porta, l’attacco fa decollare i nerazzurri. L’inter è specializzata in partenze veloci, nel primo tempo passa quasi sempre alla cassa andando in vantaggio, il problema è amministrare“.