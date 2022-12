Calhanglu a SM: “Partite utili per ripartire al meglio. Nel 2023 voglio vincere”

Voglia di vincere. Sulle prospettive per il nuovo anno, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è piuttosto chiaro

Voglia di vincere. Sulle prospettive per il nuovo anno, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter , è piuttosto chiaro. Ecco le parole del centrocampista turco a Sport Mediaset dopo l'amichevole contro lo Gzira:

"Vogliamo ripartire bene in campionato e questo era un buon test per noi. Contro il Salisburgo sarà un'altra partita utile, contro una squadra più forte dello Gzira. Per la Supercoppa Italiana contro il Milan c'è ancora tempo. Ma nel 2023 voglio vincere".