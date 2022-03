Inter, Calhanoglu: “Domenica contro la Juventus sarà una finale. Faremo di tutto per vincere”

Intervistato da Sport Mediaset a poche ore dalla partita contro l'Italia, Hakan Calhanoglu ha parlato anche della lotta scudetto

"Abbiamo ancora una partita in meno. Sappiamo che è dura, perché il Milan sta facendo bene. Sono primi, ma c'è anche il Napoli. Domenica ci aspetta una partita molto importante. Per me è una finale: sarà una gara difficile, ma dobbiamo fare di tutto per ottenere i tre punti".

Sulle eliminazioni di Turchia e Italia nelle semifinali playoff: "Dobbiamo giocare per forza questa partita, proveremo a vincere a casa nostra davanti ai nostri tifosi per rendere contenti almeno loro. Il rigore sbagliato da Burak Yilmaz? Eravamo vicini a vincere, ma questo è il calcio. Dispiace anche per l'Italia, che per me era fra le favorite non solo all'Europeo ma anche ai Mondiali, visto che ha giocatori fortissimi".