Calhanoglu: “Prima la Turchia, poi l’Inter. Scudetto? Vogliamo vincere e sorpassare il Milan”

Accanto al commissario tecnico della Turchia, nella conferenza stampa di vigilia prima della sfida con l'Italia è intervenuto anche Calhanoglu

"Mi è sempre piaciuto il sistema di gioco dell'Italia. È una squadra che attribuisce importanza alla tattica e ha giocatori di qualità. Ho sempre il massimo rispetto per loro. Penso che domani sarà una bella partita. Certo, molti giocatori potrebbero non venire, ma gli altri sono di altissima qualità. Inter? Certo, al mio ritorno dovrò concentrarmi, perché ci stiamo giocando il campionato. Abbiamo partite molto importanti davanti a noi. Ognuna di esse sarà come una finale in cui vogliamo ottenere tre punti. In testa alla classifica c'è grande equilibrio. Il Milan è capolista, ma a noi manca una partita. Spero che al mio ritorno potremo sorpassarli".