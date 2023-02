Calhanoglu, maglia speciale per la Turchia. E i tifosi Inter mostrano vicinanza: “Uno di noi”

Un momento toccante per sentirsi vicino alla propria terra, che affronta giorni terribili, e per dare un segnale di solidarietà. Durante il riscaldamento prima del fischio d'inizio di Sampdoria-Inter, Calhanoglu, centrocampista nerazzurro, ha mostrato una maglia speciale: "Pray for Turkey (Preghiamo per la Turchia, ndr)", come segnale di vicinanza alle vittime del sisma che ha colpito la terra di Hakan e che ha fatto quasi 41 mila morti. Nera, come il lutto nel cuore, come il buio che ha colpito il mondo intero. Bianco, come la speranza. Un bel gesto di Calha, a cui hanno risposto anche i tifosi interisti.