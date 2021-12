Inter, Calhanoglu: “Ci sentiamo forti. Eriksen? Gli auguro il meglio, giocherò anche per lui”

E' potenzialmente un turno di campionato importante nella corsa scudetto. Un turno favorevole, almeno sulla carta, all'Inter di Inzaghi

E' potenzialmente un turno di campionato importante nella corsa scudetto. Un turno favorevole, almeno sulla carta, all'Inter di Simone Inzaghi, che, approfittando degli scontri diretti Atalanta-Roma e Milan-Napoli, può allungare in testa alla classifica. A patto di non sottovalutare la Salernitana. A DAZN prima del match dell'Arechi, Hakan Calhanoglu ha parlato così:

"Ci sentiamo forti, stiamo lavorando bene con il mister e con il suo staff. Si vede in campo, dove siamo mentalmente liberi. I risultati vengono da soli. Eriksen? Mi dispiace per lui, una grande persona e un grande calciatore. L'Inter ovviamente è triste per quanto gli è accaduto. Io l'ho sostituito qui in nerazzurro. Gli auguro il meglio e giocherò anche per lui".