Salernitana-Inter, le formazioni UFFICIALI: sorpresa D’Ambrosio, out Skriniar. C’è Sanchez

Vincere e provare la prima mini fuga del campionato dopo il ritorno in vetta della scorsa settimana: le formazioni di Salernitana-Inter

Vincere e provare la prima mini fuga del campionato dopo il ritorno in vetta della scorsa settimana, approfittando dello scontro diretto tra Milan e Napoli e, magari, sperando in un regalo di Josè Mourinho, ospite domani dell'Atalanta a Bergamo. All'Arechi di Salerno, l'Inter di Simone Inzaghi affronta la Salernitana, in crisi nera (in campo e soprattutto fuori) e fanalino di coda della Serie A. Il tecnico nerazzurro, però, non vuole assolutamente sottovalutare l'impegno e per questo riduce al massimo il turnover. In campo, infatti, va praticamente la formazione titolare. Uniche eccezioni, la presenza di D'Ambrosio in difesa al posto di Skriniar e Alexis Sanchez, confermato titolare in attacco accanto a Dzeko, con Lautaro inizialmente in panchina.