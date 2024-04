Come riportato nelle scorse settimane da FCIN1908.it, il nome di Francesco Camarda è stato sondato anche dall'Inter per il futuro . Oggi Sky Sport ha fatto il punto sul futuro del baby attaccante, attualmente di proprietà del Milan.

"Le sensazioni per il rinnovo di Francesco Camarda con il Milan al momento non sono buone. L’attaccante della Primavera rossonera e dell’Under 17 azzurra ha compiuto a marzo 16 anni e potrebbe quindi ora già firmare il suo primo contratto da professionista. Cosa che al momento non è invece avvenuta. Il contratto che lo lega al club rossonero, di cui Camarda è tifoso sin da bambino, è infatti in scadenza alla fine di questa stagione. Ma da quanto filtra, al momento la sua permanenza per i prossimi anni a Milanello è in dubbio.