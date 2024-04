Sala: “San Siro, possibile ristrutturazione in due fasi. Positivo che Inter e Milan…”

Una ristrutturazione in due fasi dello Stadio di San Siro - pre e post Olimpiadi - come immaginato dall'ad dell'Inter Alessandro Antonello, è possibile secondo il sindaco di Milano, Beppe Sala. "Io penso di sì. È chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura quindi io non perderei tempo. Credo che quella possa essere la soluzione", ha detto Sala a margine della presentazione del Masterplan di Santa Giulia.