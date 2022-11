Cambiasso: “Giocare nell’Inter inno al calcio, ho il nerazzurro nel cuore. Facchetti…”

Esteban Cambiasso, fra gli eroi del Triplete dell'Inter del 2010, ha raccontato così i suoi anni in nerazzurro

Marco Macca

Ospite d'eccezione all’evento organizzato dall’Inter club “Peppino Prisco” di Bitonto, Esteban Cambiasso, fra gli eroi del Triplete dell'Inter del 2010, ha raccontato così i suoi anni in nerazzurro:

"Stagioni indimenticabili in cui l’Inter è stata protagonista in lungo e in largo. Sono arrivato a Milano nell’agosto 2004 quasi in punta di piedi, l’ambiente nerazzurro era un po’ sfiduciato perché era un periodo non proprio felice sul piano dei risultati. Io mi sentivo molto motivato, non vedevo l’ora di cominciare".

Facchetti — "Persona straordinaria, oltre ad essere stato un calciatore simbolo dell’Inter. Lo andammo a trovare in ospedale quando già non stava bene. Rimasi molto colpito dalla sua pacatezza e serenità nonostante la malattia. Mi venne spontaneo indossare la sua maglia numero 3 al termine della gara di Siena nel giorno in cui vincemmo il secondo scudetto consecutivo. Cosa che feci anche in occasione dello storico trionfo in Champions. In poco più di 2 settimane conquistammo scudetto, Coppa Italia e Champions. Eravamo davvero una squadra fortissima, in tutto e per tutto".

Gloria — "Giocare nell’Inter è stato per me una sorta di inno del calcio. I colori nerazzurri li porto nel cuore. Sono contento di aver dato tutto me stesso per questa squadra gloriosa e di aver regalato gioie e soddisfazioni ai nostri tifosi".

(Fonte: Corriere del Mezzogiorno)