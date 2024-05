"Qui entra la seconda parte del ragionamento, emerso da confronti con soggetti a conoscenza delle strategie di Oaktree. Il fondo statunitense è perfettamente consapevole del valore e del potenziale dell’Inter, rispettoso della sua storia e del bacino di decine di milioni di tifosi in giro per il mondo. Avendo dal 2021 due consiglieri del cda entrati come garanzia nel momento di erogazione del prestito, ha anche seguito da vicino il lavoro dell’attuale management. Oggi l’Inter è una società vincente sul campo e che ha intrapreso la via della sostenibilità economica: il bilancio al 30 giugno 2024 si chiuderà con un sostanziale dimezzamento del passivo registrato nel 2023 (-30/40 milioni di euro) con la proiezione di un possibile equilibrio già nel 2025. I costi sono stati progressivamente tagliati e i ricavi sono cresciuti, non solo per i risultati del campo ma anche per gli enormi progressi compiuti sul lato commerciale. Quello che i tifosi dell’Inter devono aspettarsi nel caso di nuova proprietà è, insomma, la continuità con il presente".