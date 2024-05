Repubblica – Inter, nuovo cda e nuovo presidente: conseguenze sportive nulle. E a ottobre…

Quali ripercussioni ci saranno, in caso di passaggio di proprietà, sulla squadra e sulla società nerazzurra? Ne parla Repubblica

L'Inter potrebbe presto cambiare proprietà. Se Steven Zhang non dovesse essere in grado di saldare il suo debito entro la giornata di martedì, il club passerà automaticamente al fondo americano Oaktree, che potrà escutere il pegno e diventare il nuovo azionista di maggioranza del club nerazzurro.

"Con l’ormai quasi certo ingresso del fondo Oaktree, l’Inter presto avrà un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo presidente. Dal punto di vista sportivo, le conseguenze immediate dovrebbero essere nulle. I revisori di Pwc nelle scorse settimane hanno verificato la correttezza della documentazione contabile in base cui Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio, a fine mese certificherà che l’Inter ha i requisiti per l’iscrizione al prossimo campionato.