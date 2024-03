"Ci sono tanti sacrifici da fare, io e la mia famiglia abbiamo lasciato tutto in Argentina per venire qua e inseguire il sogno di giocare a calcio e diventare professionisti: sono sacrifici, lasci famiglia e divertimenti, ma sono cose che ti servono per renderti più forte nell'inseguire il tuo sogno. Giocare con mio fratello Franco? È stata un'esperienza molto bella, mi è piaciuto tanto stare 6 mesi insieme qui a Monza, abitavamo e facevamo quasi tutto insieme. Anche nello spogliatoio eravamo sempre insieme, mi porto dietro questa esperienza. Ho imparati qualcosa anche da lui, come cerco di fare da tutti: da lui ho preso la mentalità, la voglia di non arrendersi nelle situazioni di difficoltà, di dare sempre il meglio e di migliorarsi".