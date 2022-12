Inter, no all’Argentina per Carboni: non parteciperà al Sudamericano Sub 20

Valentin Carboni non parteciperà al Sudamericano Sub 20: sebbene manchi ancora la comunicazione ufficiale della lista dei convocati del ct Javier Mascherano, tutto lascia pensare che l'Inter non concederà il suo gioiellino alla Seleccion, dal momento che il torneo (in programma dal 19 gennaio al 12 febbraio 2023) non verrà disputato in date FIFA.