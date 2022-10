Inter, Carboni brucia le tappe: che balzo in 2 anni. E ora è convocabile in Champions

Prelevato dal Catania nell'estate del 2020, il 3 ottobre fece il suo debutto assoluto con la maglia dell'Inter, andando subito a segno contro il Verona nella prima giornata del campionato Under 16. Da lì in poi è iniziata la sua ascesa inarrestabile: il suo talento non poteva rimanere "ingabbiato" tra i pari età, e per questo motivo ha cominciato a scalare le varie categorie del vivaio. La scorsa stagione è stato tra i protagonisti dello scudetto Primavera, giocando contro avversari di uno, due o anche 3 anni più grandi, e in estate è stato promosso in Prima Squadra , con cui ha svolto tutta la preparazione estiva. "Rimandato" agli ordini di Chivu per mantenere il ritmo partita, ha iniziato alla grande, con 4 gol in 5 gare tra campionato e Youth League.

Convocato anche dalla Nazionale argentina per alcuni stage, Carboni è stato inserito anche nella lista B di Champions League dell'Inter. Con un asterisco: "da quando maturerà i requisiti". Per far parte dei calciatori a disposizione di Inzaghi in Europa, infatti, Valentin avrebbe dovuto maturare due anni consecutivi di tesseramento con i nerazzurri. Per questo motivo non è stato convocato contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen, nonostante l'assenza per infortunio di Lukaku. Tale condizione è stata raggiunta negli ultimi giorni, rendendolo a tutti gli effetti un membro dell'Inter per tutte le competizioni. E chissà che ora, dopo l'esordio in campionato, non possa arrivare anche quello in Champions League. Magari proprio contro quel Barcellona dove militava il suo grande idolo: Leo Messi.