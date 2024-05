Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha esaltato così la stagione con l'Inter di Denzel Dumfries : "Quando si parlava di lui, che è un signor giocatore, si tendeva sempre a dire "si, ma...": e invece no. Ovviamente ha meno qualità difensive rispetto a Darmian e certamente per essere un laterale non h tanto uno contro uno: ma se vuoi un giocatore di gamba, di strappi e che vada in progressione, Dumfries ha sempre dimostrato di esserlo.

E' migliorato quest'anno anche in difesa: per me sarà molto richiesto all'Inter. Non ce ne sono tantissimi con queste caratteristiche in Europa e con la sua esperienza: non so se ci rinunceranno, io spero di no. Non sarà un giocatore da 50 milioni, ma in Inghilterra mai dire mai: è un giocatore che ho un po' sottovalutato per l'apporto che dà alla squadra".