Quale sarà il futuro di Denzel Dumfries? Presto sarà tutto più chiaro. Perché il club nerazzurro non ha intenzione di trascinare oltre la situazione, quindi è in arrivo l'incontro decisivo. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "A breve, infatti, ci sarà un incontro con i suoi agenti, in modo da capire se ci possano essere i margini per riaprire la trattativa per il suo rinnovo. Di recente, c’è stata un’apertura ad abbassare le richieste da parte del clan dell’olandese, ma in viale Liberazione continua a prevalere il pessimismo.