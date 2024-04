Caressa: “Questo scudetto in primis è di Inzaghi: ecco i suoi grandi meriti”

In studio a Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così della vittoria dello scudetto dell’Inter. “Grande merito a Inzaghi, ha saputo costruire in modo notevole la squadra, ha un po’ cambiato il suo schema, sempre considerato difensivo. In realtà è un 3-5-2 offensivo, coi difensori che vanno molto avanti. Calhanoglu ha completamente cambiato il volto del centrocampo. Grande merito a Inzaghi, che ne ha avuti due di meriti: non perdere la calma quando la situazione non era tanto favorevole come la trasferta di Champions col Porto e poi i cambiamenti avuti nella comunicazione e anche in campo. Ha fatto quel salto di qualità che gli serviva, secondo me mentale soprattutto. È innanzitutto lo scudetto di Inzaghi, grandi meriti a lui. Thuram in quella posizione è stata una grande rivelazione, faceva l’esterno, non la punta. Pavard ha fatto un campionato pazzesco da terzo di difesa. Pochi infortuni? Evidentemente lo staff lavora bene, non è una casualità questo aspetto”.