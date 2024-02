Inter, Carlos Augusto: “L’obiettivo è lì a maggio, vogliamo vincerle tutte”

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Salernitana. Ecco le sue parole: "Tutte le squadre che vengono qua vogliono fare bene, dipende da noi se sarà facile o difficile: dobbiamo approcciare la gara bene per arrivare all'obiettivo, vincere. La Champions? Non sarà una distrazione, pensiamo partita per partita e dobbiamo essere concentrati indipendentemente da chi affrontiamo. Il nostro obiettivo è lì a maggio e dobbiamo vincerle tutte: siamo l'Inter e dobbiamo giocare tutte le competizioni per vincere".