Carnevali: “Frattesi, non c’era solo l’Inter. 20 milioni per Pinamonti? Sarà il suo anno”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in un'intervista concessa a Tuttosport ha ripercorso alcune recenti trattative di mercato: "Perchè spendere 20 milioni per Pinamonti? Intanto perché è giovane, un '99, e un club che punta sugli italiani come il nostro crede nelle sue qualità. L'anno scorso ha sofferto un poco l'ambientamento, ma siamo convinti che questo sarà il suo anno e che sarà uno dei candidati per il ruolo di centravanti in Nazionale".

"Non avevo nessun dubbio sulla Juve: ha cambiato poco, ha recuperato giocatori che non erano al top, come Vlahovic e Chiesa, non ha impegni infrasettimanali e ha un allenatore bravissimo: per me è una candidata allo scudetto. La vera anti-Inter".